Для этих целей уже закуплен новый электронейромиограф.

Во владимирской горбольнице №5 оборудуют кабинет для лечения миастении. Об этом сообщили в региональном минздраве.«По итогам встречи с администрацией медучреждения решено создать областной кабинет миастении для взрослых, а также сконцентрировать в руках врачей клиники ведение пациентов с редкими болезнями периферической нервной системы. Для этих целей уже закуплен новый электронейромиограф. Огромная благодарность всему коллективу амбулатории и заведующей за их преданный труд», - подчеркнули в пресс-службе министерства.Основная задача состоит в том, чтобы пациенты с этой болезнью наблюдались специалистами, имеющими достаточный опыт, и получали не только медикаментозное лечение, но и проходили реабилитацию.