С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184411 владимирцев.

Во Владимирской области 17 апреля выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Кольчугинском, Камешковском и Гороховецком, по 2 - в Юрьев-Польском, Суздальском и Собинском, по 1 - в Киржачском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском, Петушинском, Александровском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184411 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51043 заболевших во Владимире, 21847 - в Ковровском районе и 20036 - в Муроме