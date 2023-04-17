Торжественная церемония состоялась в региональном управлении МВД.

Во Владимирской области 7 беженцев из ЛДНР и Украины получили российские паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.Жители Донбаса, Херсонской и Запорожской областей, а также других территорий официально стали гражданами России. Торжественная церемония состоялась в региональном управлении.Новым россиянам напомнили о правах и обязанностях. Они, в свою очередь, поблагодарили полицейских за помощь в получении документов.