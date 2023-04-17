Во Владимирской области обнаружена огромная свалка пластмассы, стекла и шифера.
Об этом сообщает...
Во Владимирской области обнаружена огромная свалка пластмассы, стекла и шифера.
Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.
Недавно (в апреле текущего года) инспектор выезжал на обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения (66,06 га), расположенного в Бутылицком сельском поселении (Меленковского района).
Выяснилось, что участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. А также на на площади 0,3 га обнаружена свалка отходов производства и потребления (шифер, пластмасса, стекло и пр.)
На официальном сайте Управления сообщается, что по отношению к правообладателю, допустившему нарушения, будут приняты «меры в рамках возложенных полномочий».
Фото: pxfuel.com