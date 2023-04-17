По состоянию на 17 апреля, 5 725 жителей Владимирской области подписали петицию за отставку Министра здравоохранения региона Артема Осипова, которую неделю назад создала Мама погибшего

По состоянию на 17 апреля, 5 725 жителей Владимирской области подписали петицию за отставку Министра здравоохранения региона Артема Осипова, которую неделю назад создала Мама погибшего 5-летнего мальчика из Юрьев-Польского Лидия Малыгина. «В моей семье случилась трагедия, мой любимый сын Тимофей умер в октябре прошлого года из-за ненадлежащей медицинской помощи, которую нам оказали. Ему было 5