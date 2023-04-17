Во Владимирской области пьяный гость изувечил давнего друга. Александровский городской суд вынес...

Во Владимирской области пьяный гость изувечил давнего друга.Александровский городской суд вынес приговор жителю Подмосковья по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.Осенью прошлого года подсудимый по приглашению своих давних и близких знакомых приехал к ним в гости в Александровский район. После длительного застолья и распития спиртных напитков, между ними возник конфликт. Потерпевший и его родственник оскорбили виновного, после чего он ударил потерпевшего колюще-режущим предметом и причинил тяжкий вред здоровью, пресс-служба Александровского городского суда.Подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Указав, что защищался от нападения и ранение причинил случайно. Суд этой версией не согласился, но учел, что виновный не судим, имеет семью, малолетнего ребенка, страдающего заболеванием, содержит дочь-студентку и ухаживает за больной матерью и родителями жены на инвалидности.Приговор 1 год 6 месяцев общего режима, в законную силу он не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en