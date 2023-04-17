Во Владимирской области разливом унесло в Оку двухэтажный дом. А сейчас - резонансное видео из...

Во Владимирской области разливом унесло в Оку двухэтажный дом.А сейчас - резонансное видео из Меленковского района. В деревне Елино двухэтажный дом упал в Оку и уплыл.Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, вода подмыла крутой берег и деревянное здание ушло под воду. Уровень подъема воды в Оке на этом участке на сегодняшний день- шесть метров одиннадцать сантиметров. Дом пять лет назад, рассказали в администрации района, приобрел по объявлению житель города Норильска, но никогда не жил в нем. Владельца призывали передвинуть здание подальше от реки и даже выделили новый участок, но тот этого так и не сделал. В настоящий момент сруб проделал путь по воде уже около километра и , скоро, по подсчетам сотрудников местной ГИМС, окажется на отмели на другом берегу Оки, в Нижегородской области.