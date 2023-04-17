Во Владимирской области хозяин набросился на гостей с двумя ножами. 29 января к нему пришли трое...

Во Владимирской области хозяин набросился на гостей с двумя ножами.29 января к нему пришли трое его знакомых, и они вместе начали распивать спиртные напитки. Разгорелся конфликт, переросший в драку. Гости засобирались домой, на обвиняемый взял на кухне два кухонных ножа, и нанес одному из них последнему не менее 9 ударов. В голову, шею, грудную клетку и левую руку. Двое других гостей сумели сбежать.От колото-резаных ран в области внутреннего угла правого глаза с проникновением в полость черепа; левой боковой поверхности шеи с повреждением сонной артерии; левой надключичной области с повреждением грудного отдела аорты раненый умер на месте происшествия от острой кровопотери.Вину в совершённом преступлении злоумышленник признал частично, пояснив, что лишь оборонялся, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Дело теперь рассмотрит Кольчугинский горсуд.Фото https://www.pxfuel.com/en