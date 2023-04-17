Во вторник, 18 апреля во Владимирской области будет тепло, но пасмурно. 18 апреля 2023 года, во...

Во вторник, 18 апреля во Владимирской области будет тепло, но пасмурно.18 апреля 2023 года, во вторник с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками, прогнозируют синоптики во Владимирской области. Без осадков.Воздух прогреется до +13 градусов.Ветер слабый - максимум 1,7 метров в секунду.Атмосферное давление стабильное - 575 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды18 апреля почитается память святого мученика Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул Ветреник: «Пришел Федул - тепляк подул». Если в этот день было ненастье, то говорили: «Федул губы надул». До этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.