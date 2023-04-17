В лесах и полях Владимирской области становится все больше клещей, о чем свидетельствует еженедельная статистика Роспотребнадзора, по которой за неделю с 10 по 16 апреля 36 человек обратились

В лесах и полях Владимирской области становится все больше клещей, о чем свидетельствует еженедельная статистика Роспотребнадзора, по которой за неделю с 10 по 16 апреля 36 человек обратились в больницы с присасыванием клещей, среди них 22 ребенка. Для сравнения, за неделю с 3 по 9 апреля в больницы Владимирской области с такой проблемой обратились 9