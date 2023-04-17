На фигуранта возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Житель Владимира задержан за ложный звонок о террористах, живущих в гостинице. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Ночью 16 апреля неизвестный позвонил на единый номер службы экстренного реагирования. Он сообщил, что в одном из владимирских отелей скрывается банда, которая готовит терракт. На место приехали сотрудники полиции, но информация не подтвердилась.В течение нескольких часов полицейские и УФСБ установили личность и местонахождение звонившего. Им оказался ранее судимый 31-летний владимирец. Злоумышленник во всём сознался.«Пьяный мужчина пояснил, что сделал это из-за мести, так как в гостинице в тот момент с его другом находилась их общая знакомая, к которой подозреваемый испытывал симпатию», - уточнили в УМВД.На фигуранта возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.