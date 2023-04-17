В сравнении с прошлым годом количество обращений снизилось на 11%.

За январь-март жители Владимирской области 1536 раз пожаловались в Роспотребнадзор. В сравнении с прошлым годом количество обращений снизилось на 11%.На нарушение прав потребителей (68%) и санитарного законодательства (30,9%) пришлось почти 99% писем и звонков.Больше всего владимирцы оказались недовольны условиями проживания. Их беспокоил шум от оборудования, сбор и хранение отходов, качество питьевой воды. Кроме того, жители региона сообщали о плохом качестве еды в магазинах и заведениях общепита, неудовлетворительной работе сервисов дистанционного оказания услуг. Также людей нередко волновала работа телефонной связи, некачественное оказание финансовых и транспортных услуг.В половине случаев по результатам рассмотрения жалоб даны разъяснения. По вопросам, не относящимся к полномочиям санитарных врачей, обращения переданы в органы власти. Различным организациям выдано 170 предостережений.При помощи ведомства владимирцы отсудили 468 тысяч рублей.