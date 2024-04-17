АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело ежегодную интеллектуальную викторину на тему «Научно-технологическое развитие нефтегазовой отрасли в Российской Федерации» среди студентов РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело ежегодную интеллектуальную викторину на тему «Научно-технологическое развитие нефтегазовой отрасли в Российской Федерации» среди студентов РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина.В игре приняли участие 35 человек. В состав команд вошли студенты 3-4 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры, обучающиеся по направлениям профессиональной подготовки в нефтетранспортной сфере.Вопросы интеллектуальной игры были подготовлены при участии сотрудников отделов эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, главного технолога, главного энергетика, товарно-транспортного блока и технического отдела нефтетранспортной компании. Каждое подразделение предложило варианты заданий в соответствии с направлениями своей деятельности. Наиболее интересные вошли в викторину.В течение 4 раундов учащиеся демонстрировали познания об истории создания прорывных инновационных разработок в нефтетранспортной сфере и отраслевой специфике производства, решали прикладные задачи. По итогам викторины первое место заняла команда «Нефтегении», в составе которой были студенты факультетов проектирования, сооружения, эксплуатации систем трубопроводного транспорта, а также автоматики и вычислительной техники.«Радует, что с каждым годом участников все больше. Особенно важно, что многие ребята уже решили, что хотят в дальнейшем работать в системе. Для нас подобные мероприятия – возможность взять на заметку талантливых, инициативных студентов и ближе познакомить их со спецификой отрасли», - отметил сопредседатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора компании Анатолий Духвин.Как подчеркнул сопредседатель конкурсной комиссии, проректор РГУ нефти и газа Никита Голунов, эта интеллектуальная игра второй год проходит в стенах университета. Она позволяет студентам расширить кругозор, углубить знания, прививает патриотизм.Всем участникам вручены памятные дипломы и сувениры, победители получили ценные подарки. Команда, показавшая лучший результат, отправится на межвузовский этап викторины, который пройдёт в апреле 2024 года в г. Москве в центральном офисе компании. В нём примут участие студенты российских опорных вузов, которые также победили на региональном этапе в своих регионах.