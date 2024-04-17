Сотрудники музея-заповедника Александровская слобода презентовали на выставке Россия в Москве...

Сотрудники музея-заповедника Александровская слобода презентовали на выставке "Россия" в Москве Александровский районЦарь Иван Грозный зазывал посетителей подать молодецкому дьяку грамоты - жалобы государю на традиционные российские беды: дороги и самоуправство чиновников. Также в программе были различные мастер классы: гости выставки мастерили из разноцветного камня "дерево счастья", знакомились с пасхальными традициями Руси.Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника "Александровская слобода":- Всех приглашаем в гости к Царю, в его челобитный приказ, в государственное учреждение, которое специально было создано Иваном Грозным для рассмотрения всех просьб от его служилых людей, так называемых, - "челобитных", и, таким образом, государь отслеживал, что происходит в его государстве, и мог наблюдать за всеми настроениями народа.