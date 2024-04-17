Администрация Владимира утвердила застройку данной территории, которая ограничена улицами Жуковского, Комиссарова и Соколова-Соколёнка.

В микрорайоне Доброе всё же начнут застраивать СНТ «Текстильщик». Администрация Владимира утвердила застройку данной территории, которая ограничена улицами Жуковского, Комиссарова и Соколова-Соколёнка. Постановление уже подписал и.о. главы города Владимир Гарев.Теперь на этом месте будут строиться 17-этажные дома, а под ними – подземный паркинг, но, по мнению местных жителей, из-за будущих новосёлов на дорогах и во дворах возникнут заторы, так как инфраструктура не продумана.В планах властей поселить на новом месте около 987 человек. На месте нового жилого комплекса появится также детский сад на 100 мест. Предположительно, к 2027 году проект будет воплощён в жизнь.