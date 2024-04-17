В Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов выявлены многочисленные...

В Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов выявлены многочисленные нарушенияВ поселке Бавлены Кольчугинского района проведена проверка исполнения законодательства о защите прав маломобильных групп граждан в Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидовПо результатам надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения."Так, вскрыты факты ненадлежащей организации медицинской помощи находящимся в интернате гражданам: карантинное отделение для поступающих в учреждение фактически не функционирует, в медицинских комнатах имеются лекарства и медицинские изделия (в том числе, тест-полоски к глюкометрам) с истекшим сроком годности, часть оборудования (к примеру, аппарат для физиотерапии) не использовалось и находилось в складских помещениях. Не представлены документы, подтверждающие прохождение периодической поверки электрокардиографа", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Кроме того, учет выдачи инвалидам одежды, постельных принадлежностей должным образом не организован.Наряду с этим, выявлены многочисленные факты нарушений законодательства о противопожарной безопасности: на момент проверки не сработала система речевого оповещения о пожаре, несмотря на то, что сотрудниками учреждения представлены документы, подтверждающие недавнее прохождение ее поверки.По результатам проверки прокурором руководителю учреждения внесено представление, фактическое устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.Кроме того, проведены личные беседы с проживающими в интернате гражданами, по всем возникшим вопросам даны исчерпывающие разъяснения.Проверено санитарно-техническое состояние жилых комнат.Фото: пресс-служба областной прокуратуры