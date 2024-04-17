В Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов выявлены многочисленные...
В Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов выявлены многочисленные нарушения
В поселке Бавлены Кольчугинского района проведена проверка исполнения законодательства о защите прав маломобильных групп граждан в Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов
По результатам надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения.
"Так, вскрыты факты ненадлежащей организации медицинской помощи находящимся в интернате гражданам: карантинное отделение для поступающих в учреждение фактически не функционирует, в медицинских комнатах имеются лекарства и медицинские изделия (в том числе, тест-полоски к глюкометрам) с истекшим сроком годности, часть оборудования (к примеру, аппарат для физиотерапии) не использовалось и находилось в складских помещениях. Не представлены документы, подтверждающие прохождение периодической поверки электрокардиографа", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, учет выдачи инвалидам одежды, постельных принадлежностей должным образом не организован.
Наряду с этим, выявлены многочисленные факты нарушений законодательства о противопожарной безопасности: на момент проверки не сработала система речевого оповещения о пожаре, несмотря на то, что сотрудниками учреждения представлены документы, подтверждающие недавнее прохождение ее поверки.
По результатам проверки прокурором руководителю учреждения внесено представление, фактическое устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.
Кроме того, проведены личные беседы с проживающими в интернате гражданами, по всем возникшим вопросам даны исчерпывающие разъяснения.
Проверено санитарно-техническое состояние жилых комнат.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры