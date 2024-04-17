В Коврове перед судом предстанет 33-летний мужчина.

В Коврове перед судом предстанет 33-летний мужчина. Гражданина обвиняют в двух кражах. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Так, правоохранители выяснили, что осенью прошлого года фигурант подобрал возле магазина чужую банковскую карту и с её помощью 13 раз оплатил покупки. Кроме того, мужчина стянул деньги из кармана женщины, которая пришла в гости к его сожительнице. Общий ущерб превысил 22,5 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело передано в суд. Сам фигурант находится под стражей.