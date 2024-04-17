Два вида кровососов опасны для человека и домашних питомцев.

Два вида кровососов опасны для человека и домашних питомцев.Первый пошёлС приходом тепла в регионе начали просыпаться насекомые. Клещи – в числе первых. Ещё на прошлой неделе в социальных сетях рыбаки жаловались, что стали находить у себя на одежде кровососов. И в региональном управлении Роспотребнадзора официально подтвердили первое в этом сезоне обращение за медпомощью по поводу присасывания клеща. Его сняли с женщины в Суздальском районе. К счастью, он оказался не заразным.– Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека пока не зарегистрировали, – уточнили в ведомстве благополучия населения.Два из трёхПо словам специалистов Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области, чаще всего в нашем регионе встречают три вида клещей: луговых, европейских лесных и таёжных. Последние два (их ещё называют иксодовыми) и представляют основную угрозу.Именно они передают человеку энцефалит и боррелиоз. Собаки часто страдают от заражения пироплазмозом, а вот кошкам повезло: они встречу с клещами переносят гораздо легче, хотя тоже рискуют получить «собачий» недуг.Жертву найдут по запахуПик активности клещей во Владимирской области – с мая по конец июня, говорят эксперты Дирекции ООПТ. Встретить этих насекомых можно где угодно, даже на лужайке перед домом. Клещи – существа слепые, они ориентируются по тепловому излучению, исходящему от потенциальных жертв, а ещё по запаху. Как правило, они поджидают, сидя в траве или кустах.Прыгать или летать кровососы не умеют, зато намертво захватывать кожу или одежду передними лапами – очень даже.Больше всего клещам нравятся места, где тонкая кожа и есть капилляры. Потому что самкам насекомого требуется много крови. А вот самец, как правило, остаётся на теле недолго, часто его даже не замечают. Но от этого он не становится менее опасным.Энцефалитный «гастролёр»В прошлом сезоне клещи проснулись примерно на неделю раньше, чем в этом. Тогда за весь клещевой период в поликлиники области обратился 2831 укушенный, из них 642 – дети. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области исследовали около 1,5 тыс. паразитов.«14,7% клещей оказались заражены боррелиями, возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека – 0,7%, анаплазмами – 0,7%. В одном экземпляре обнаружили возбудителя клещевого вирусного энцефалита», – уточнили в управлении Роспотребнадзора.Жертвой опасного кровососа стал шестилетний мальчик, отдыхавший с родителями в Краснодарском крае. Паразита на теле малыша родители обнаружили по пути домой. К счастью, ребёнку заболевание не передалось. К слову, энцефалит в наших краях не регистрировали уже 20 лет.Но это не означает, что можно обойтись без прививки. Её нужно сделать уже сейчас, особенно если отправляетесь в районы с плохой эпидситуацией.Вакцина состоит из двух этапов, и интервал между первой и второй прививками должен составлять от месяца до двух. А завершить весь прививочный курс необходимо за две недели до предполагаемого выезда на неблагополучную территорию.Мнение экспертаОфициальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди:« Если вы обнаружили клеща на теле, в первую очередь обратитесь в медицинское учреждение. Попытки снять его самостоятельно могут не увенчаться успехом и вызвать осложнения. Самостоятельное вмешательство возможно лишь в случае, если медпомощь по каким-то причинам недоступна.Удалённого и неповреждённого кровососа нужно доставить в лабораторию, где его исследуют на наличие возбудителей. Для этого поместите его в чистую посуду, в которую положите чуть смоченную водой бумажную салфетку.До того как паразит попадёт в лабораторию, его надо хранить в холодном месте при температуре плюс 4-8°С. И успеть доставить на исследование не позднее трёх суток после снятия».