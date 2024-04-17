Два вида кровососов опасны для человека и домашних питомцев.
Два вида кровососов опасны для человека и домашних питомцев.
Первый пошёл
С приходом тепла в регионе начали просыпаться насекомые. Клещи – в числе первых. Ещё на прошлой неделе в социальных сетях рыбаки жаловались, что стали находить у себя на одежде кровососов. И в региональном управлении Роспотребнадзора официально подтвердили первое в этом сезоне обращение за медпомощью по поводу присасывания клеща. Его сняли с женщины в Суздальском районе. К счастью, он оказался не заразным.
– Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека пока не зарегистрировали, – уточнили в ведомстве благополучия населения.
Два из трёх
По словам специалистов Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области, чаще всего в нашем регионе встречают три вида клещей: луговых, европейских лесных и таёжных. Последние два (их ещё называют иксодовыми) и представляют основную угрозу.
Именно они передают человеку энцефалит и боррелиоз. Собаки часто страдают от заражения пироплазмозом, а вот кошкам повезло: они встречу с клещами переносят гораздо легче, хотя тоже рискуют получить «собачий» недуг.
Жертву найдут по запаху
Пик активности клещей во Владимирской области – с мая по конец июня, говорят эксперты Дирекции ООПТ. Встретить этих насекомых можно где угодно, даже на лужайке перед домом. Клещи – существа слепые, они ориентируются по тепловому излучению, исходящему от потенциальных жертв, а ещё по запаху. Как правило, они поджидают, сидя в траве или кустах.
Прыгать или летать кровососы не умеют, зато намертво захватывать кожу или одежду передними лапами – очень даже.
Больше всего клещам нравятся места, где тонкая кожа и есть капилляры. Потому что самкам насекомого требуется много крови. А вот самец, как правило, остаётся на теле недолго, часто его даже не замечают. Но от этого он не становится менее опасным.
Энцефалитный «гастролёр»
В прошлом сезоне клещи проснулись примерно на неделю раньше, чем в этом. Тогда за весь клещевой период в поликлиники области обратился 2831 укушенный, из них 642 – дети. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области исследовали около 1,5 тыс. паразитов.
«14,7% клещей оказались заражены боррелиями, возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека – 0,7%, анаплазмами – 0,7%. В одном экземпляре обнаружили возбудителя клещевого вирусного энцефалита», – уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Жертвой опасного кровососа стал шестилетний мальчик, отдыхавший с родителями в Краснодарском крае. Паразита на теле малыша родители обнаружили по пути домой. К счастью, ребёнку заболевание не передалось. К слову, энцефалит в наших краях не регистрировали уже 20 лет.
Но это не означает, что можно обойтись без прививки. Её нужно сделать уже сейчас, особенно если отправляетесь в районы с плохой эпидситуацией.
Вакцина состоит из двух этапов, и интервал между первой и второй прививками должен составлять от месяца до двух. А завершить весь прививочный курс необходимо за две недели до предполагаемого выезда на неблагополучную территорию.
Мнение эксперта
Официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди:
« Если вы обнаружили клеща на теле, в первую очередь обратитесь в медицинское учреждение. Попытки снять его самостоятельно могут не увенчаться успехом и вызвать осложнения. Самостоятельное вмешательство возможно лишь в случае, если медпомощь по каким-то причинам недоступна.
Удалённого и неповреждённого кровососа нужно доставить в лабораторию, где его исследуют на наличие возбудителей. Для этого поместите его в чистую посуду, в которую положите чуть смоченную водой бумажную салфетку.
До того как паразит попадёт в лабораторию, его надо хранить в холодном месте при температуре плюс 4-8°С. И успеть доставить на исследование не позднее трёх суток после снятия».