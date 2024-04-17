Александр Григорьев, начальник региональной госветинспекции, сообщил, что проектно-сметная документация и инженерные изыскания уже имеются.

Во Владимире не могут найти деньги на строительство приюта для животных. Александр Григорьев, начальник региональной госветинспекции, сообщил, что проектно-сметная документация, инженерные изыскания и положительное заключение госэкспертизы уже имеются.По идее, приют должен был появиться ещё в прошлом году, но подрядчик постоянно нарушал сроки, из-за чего получил несколько штрафов. Сейчас власти уже озадачены тем, где взять денег на возведение приюта, а это, по словам Александра Ремиги, вице-губернатора, – 300 миллионов рублей.Новое здание должно в себя вместить около 300 животных. Здесь будут помещения для собак и кошек, а сама территория будет также разделена на зоны.