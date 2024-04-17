Во Владимире прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».

Во Владимире прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Об этом рассказала регионального правительства.Организаторами чемпионата стали областная Федерация гонок дронов и «Движение Первых».В мероприятии приняли участие 24 команды из разных уголков области. Участники состязались в двух дисциплинах. В частности, юные пилоты демонстрировали навыки управления БПЛА, а также показывали свои знания устройства и эксплуатации беспилотников.«В итоге в первой категории (участники от 7 лет до 13 лет) 1 место заняла команда «Альфа 35» из Владимира, 2 место – «Крылья 20-ки» из Мурома. Во второй категории (от 14 до 17 лет) в тройку лидеров вошли команды «АЭРОинтегра» из Владимира, «Беркут» из Селивановского района и «Миротворец» из Петушинского района», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.