На аэродроме Добрынское в Суздальском районе идут тренировки спасательных центров МЧС России по десантированию с вертолёта.

На аэродроме Добрынское в Суздальском районе идут тренировки спасательных центров МЧС России по десантированию с вертолёта. Об этом 17 апреля рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.В мероприятии принимают участие около 130 сотрудников из разных регионов. Спасатели отрабатывают навыки десантирования с парашютом, а также при помощи специальных спусковых устройств. Так, парашютисты прыгают с высоты от 600 метров до 1,2 км.«Все действия по десантированию должны быть отработаны до автоматизма, тогда эти навыки помогут спасателям выполнять задачи в самых сложных условиях», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.