Немало людей пользуется услугами микрофинансовых организаций. Однако порой у них могут возникнуть проблемы с оплатой задолженностей. В таком случае стоит подумать о срочном рефинансировании микрозайма.

Зачем это нужно?

Бывают ситуации, что оплатить ранее взятый кредит нет возможности. Одним из способов выхода из ситуации будет воспользоваться услугой рефинансирования. Оформив новый кредитный продукт для закрытия старого, можно погасить долг и не испортить свою кредитную историю. Также благодаря рефинансированию можно получить более привлекательные условия закрытия долга. Например, можно снизить процентную ставку либо уменьшить срок кредитования. Все средства по договору рефинансирования уходят именно на погашение старого займа.

Данный вариант решения проблемы является оптимальным для людей, которые неожиданно столкнулись с какими-либо финансовыми трудностями. К числу плюсов рефинансирования можно отнести то, что оно не оказывает никакого негативного влияния на кредитную историю.

При этом при наличии всего одного микрозайма человек может просто обратиться в службу поддержки микрофинансовой организации, чтобы продлить его срок. О рефинансировании следует задумываться только в том случае, если вы оформили сразу несколько микрозаймов. Для этого требуется обратиться в новую финансовую организацию — либо в банк, либо в МФО. Главное, чтобы она оказывала услуги рефинансирования. Предварительно следует обязательно подсчитать, какая сумма нужна для того, чтобы полностью погасить все долги.

Следует учитывать, что условия рефинансирования могут существенно различаться в зависимости от финансовой организации. Например, некоторые вообще не предлагают такой услуги. Другие готовы рефинансировать только кредиты, которые были выданы ими. Третьи могут предложить услугу для любых займов. Эксперты отмечают, что разница в условиях между разными финансовыми организациями может быть значительной. Отличия могут затрагивать следующие факторы:

Сумма. К примеру, некоторые финансовые организации рефинансируют только крупные займы — от 100 тысяч рублей.

Срок. К примеру, финансовая организация готова рефинансировать только кредиты, срок действия которых составляет от 1 года.

Просрочка. К примеру, финансовая организация согласна на рефинансирование, только если просрочка по займу составляет не более 1 месяца.

Тип платежа. К примеру, финансовая организация готова рефинансировать только кредиты с графиком платежей, но не займы, которые погашают единым платежом.

Число платежей. К примеру, финансовая организация предлагает рефинансирование только для кредитов, по которым был внесен как минимум 1 платеж.

Способ получения. К примеру, финансовая организация готова рефинансировать только те займы, которые были перечислены на карты с опцией безакцептного списания.

Как оформить рефинансирование?

Это можно сделать несколькими способами. Как правило, все зависит от кредитной организации, в которую вы решили обратиться. Некоторые принимают заявления только в письменном виде, а другие — допускают и в электронном. Обычно потенциальному клиенту нужно предоставить стандартный пакет документов. Он включает в себя:





СНИЛС;



кредитный договор;



паспорт.





Однако финансовые организации могут попросить принести и дополнительные бумаги. Например, банки часто требуют справку с работы. На их фоне МФО менее требовательные к клиентам и в большинстве не нужно собирать никаких бумаг: всю необходимую информацию найдет специальная система.

Причины отказа

Рефинансирование одобряют не всегда. Обычно отказ связан с тем, что финансовая организация попросту не оказывает подобной услуги. Также клиент может просто не соответствовать требованиям. Отказ возможен в любой финансовой организации — в банке, МФО и т. д.

Чаще всего причина заключается в том, что у потенциального клиента не очень хорошая кредитная история. Также отказ может быть связан с низким уровнем дохода. Иногда потенциальные клиенты допускают ошибки при составлении заявления — случайно или умышленно. Однако обычно финансовые организации не раскрывают причину отказа.

Коротко о главном

Рефинансирование — достаточно популярная услуга. Она подразумевает оформление нового займа с более выгодными для клиента условиями для того, чтобы погасить старый. Оформить рефинансирование кредитов можно не только в банках, но и в большинстве МФО.

Количество займов для рефинансирования неограниченно. Клиенты чаще всего рефинансируют именно несколько займов, а не один.

Далеко не все финансовые организации оказывают услугу рефинансирования.

В тех финансовых организациях, которые предлагают рефинансирование, условия услуги могут существенно отличаться. Следует внимательно ознакомиться с договором перед тем, как подписать его.

Список документов для подачи заявления на рефинансирование может заметно отличаться в разных финансовых организациях.

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