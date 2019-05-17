У арестованного бывшего руководителя банковского отдела управления К службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и его коллег из ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяты наличные и драгоценности на сумму более 12 миллиардов рублей.

У арестованного бывшего руководителя банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и его коллег из ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяты наличные и драгоценности на сумму более 12 миллиардов рублей. Примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.По предварительным данным, обвиняемые могли стать миллиардерами, торгуя служебной и инсайдерской информацией, например, предупреждая банкиров о планирующихся проверках и отзывах лицензий.Полковник Кирилл Черкалин был арестован 26 апреля. Накануне ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за "общее покровительство" некоему Назарову. Одновременно с Черкалиным были взяты под стражу сотрудник Центрального аппарата ФСБ Дмитрий Фролов и его сослуживец Андрей Васильев. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Следствие выяснило, что используя свое служебное положение, они убедили бизнесмена Сергея Гляделкина в том, что его могут привлечь к уголовной ответственности, и получили от него долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 миллионов рублей.Размер средств, изъятых у Черкалина и его подельников, значительно перекрыл рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам, у которого Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые в 9 миллиардов рублей.