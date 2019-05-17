Социальные контракты - мера поддержки малоимущих, с которой активно работают на Сахалине. 240 тысяч можно получить на развитие собственного бизнеса или подсобное хозяйство. Также власти региона хотят предложить индивидуальные программы, чтобы адресно помочь нуждающимся.

Социальные контракты – мера поддержки малоимущих, с которой активно работают на Сахалине. 240 тысяч можно получить на развитие собственного бизнеса или подсобное хозяйство. Также власти региона хотят предложить индивидуальные программы, чтобы адресно помочь нуждающимся.У Анны Долинской мало свободного времени. На горизонте — выпускные, поэтому от клиентов нет отбоя. Чтобы все успеть, швея работает по ночам. Еще несколько лет назад она и не мечтала о собственном бизнесе. Денег не хватило бы. Помогло Министерство социальной защиты — предоставило 230 тысяч рублей."Я думаю, я бы нескоро на это решилась, потому что это затратно. Затраты на покупку оборудования и старт бизнеса колоссальные. Для многодетной семьи это хорошая поддержка. Молодой маме стартовать замечательно", — делится впечатлениями житель Южно-Сахалинска Анна Долинская.Получить финансовую помощь удалось благодаря социальному контракту. Эту меру поддержки предоставляют малоимущим семьям. Сумму выдают либо целиком (до 240 тысяч рублей), либо ежемесячно в течение года. Средства также можно направить на создание личного подсобного хозяйства или образование."Мы работаем с социальными контрактами с 2014 года. За это время у нас заключено 1466 контрактов. Я скажу, что половина граждан, которые заключили с нами этот контракт, превысили свой средний душевой доход в два раза", — рассказывает министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.Региональные меры поддержки наносят серьезный удар по безденежью. С начала года количество бедных в Сахалинской области снизилось на 10,5 тысячи человек. Такое резкое падение — результат политики нового руководства региона. На контроле — все, кто нуждается в помощи. Малоимущим пенсионерам предоставляют путевки в санаторий. Сахалинцам возмещают затраты на покупку твердого топлива и оборудования для приема цифрового телевидения. А если человек нуждается в помощи, но действующие программы ему не подходят, решение подбирают индивидуально."Предлагаем индивидуальные социальные программы. Сейчас мы над этим работаем с Министерством социальной политики. Специально занимаемся этим вопросом. Это новация. Такого нет нигде", — комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.За чертой бедности на островах находятся 7,5 процента человек. Такой показатель недопустим, считает Валерий Лимаренко. Глава региона поручил Министерству социальной защиты снизить его в два раза до конца текущего года. А в 2020 году — еще на 10 тысяч человек. Новые льготы уже находятся в разработке. Так, семьям с детьми будут предоставлять ежемесячные выплаты, пока ребенок не пошел в школу. А затраты на адресную продовольственную помощь увеличат в 1,5 раза. Пенсионеры, которые трудились в районах Крайнего Севера более 35 лет, будут получать доплаты — 3 тысячи рублей ежеквартально.