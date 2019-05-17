Аэрофлот опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает Интерфакс.

"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".В сообщении отмечается, что закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы.В компании пояснили, что вначале включается реверс, а затем, когда самолет устойчиво касается ВВП, выпускаются интерцепторы. 5 мая выпуск последних был невозможен в виду отсутствия устойчивого пробега.В "Аэрофлоте" заявили о неверном толковании СМИ документа Росавиации, подчеркнув, что он не содержит выводов об ошибках пилотов или о нарушении ими каких-либо инструкций.В авиакомпании пояснили, что оценки и выводы дадут органы, официально расследующие данное происшествие.5 мая 2019 года лайнер SSJ-100 "Аэрофлота", который вылетел из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами стали 41 человек из находившихся 78 человек на борту самолетах.В качестве причин трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказ техники, погодные условия и другие.