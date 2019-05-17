Авиакомпания Air Astana опровергла сообщения об аварийной посадке своего борта в Шереметьеве.

Авиакомпания Air Astana опровергла сообщения об аварийной посадке своего борта в Шереметьеве. Посадка самолета, выполнявшего рейс из Нур-Султана, происходила в штатном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.Для обеспечения более длинного тормозного пути командир самолета запросил полную посадочную полосу. Никакой аварийной посадки не объявлялось. Самолет, выполнявший рейс КС873 Нур-Султан – Москва, задержался на 40 минут, так как на его борту был найден "приемлемый отложенный дефект, позволяющий дальнейшую эксплуатацию", сообщили в компании.