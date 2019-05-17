Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и мировой судья рассмотрели материалы трех задержанных участников несанкционированной акции против строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и мировой судья рассмотрели материалы трех задержанных участников несанкционированной акции против строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель суда Ольга Тафф, по словам которой все трое арестованы на пять суток.Ранее сообщалось, что по итогам протестной акции арестовано 30 человек. Теперь их общее число возросло до 33.Несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где сейчас находится сквер, проходят в городе с 13 мая. Екатеринбуржцы требуют сохранить место прогулок. Ранее инициативная группа горожан обращалась с просьбой о проведении общегородского референдума по этому вопросу, однако получила отказ.В итоге десятки активистов задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола16 мая, комментируя ситуацию в Екатеринбурге, президент России Владимир Путин подчеркнул, что властям нужно учитывать мнение местных жителей."Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства", — подчеркнул глава государства.После этого власти Екатеринбурга пообещали, что в течении 20 дней проведут опрос горожан, однако работы по подготовке строительной площадки в центре столицы Урала не будут приостановлены.