Нападающий сборной России по хоккею и клуба Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин включен в список номинантов на звание Лучшая улыбка НХЛ по версии болельщиков. Конкурировать россиянин будет с тремя другими номинантами.

Нападающий сборной России по хоккею и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин включен в список номинантов на звание "Лучшая улыбка НХЛ" по версии болельщиков. Конкурировать россиянин будет с тремя другими номинантами.Кроме Овечкина в номинацию также попали Джейсон Демерс из "Аризоны Койотс", Джефф Картер из "Лос-Анджелес Кингз" и Дастин Бафлин из "Виннипег Джетс", сообщает официальный сайт НХЛ. Каждый из игроков отличается традиционной для хоккея улыбкой, в которой отсутствует пара передних зубов.Can't go wrong with any of these beauties for Best Hockey Smile!