Полузащитник французского Монако и сборной России Александр Головин привлек внимание ведущих европейских команд. 22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских Арсенала и Тоттенхэма, а также итальянского Интера.

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин привлек внимание ведущих европейских команд. 22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".Клубы из столицы Англии рассматривают Головина в качестве замены своим лидерам, которые грядущим летом могут уйти в другие команды. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfermarkt, "шпоры" готовы заменить Головиным Кристиана Эриксена, в то время как "пушкари" – Месута Озила."Монако" же не хочет расставаться со своим полузащитником меньше, чем за 30 миллионов евро – ровно ту сумму, которую монегаски заплатили за футболиста московскому ЦСКА. Ранее также стало известно о том, что клуб из Монте-Карло рискует потерять и Радамеля Фалькао.Напомним, что в текущем сезоне Головин сыграл в 28 матчах чемпионата Франции, став автором двух забитых мячей и двух голевых пасов.