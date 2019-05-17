А потом оставил ее на крыльце одной из торговых точек

А потом оставил ее на крыльце одной из торговых точекВ конце апреля этого года в полицию в Александровском районе обратился 29-летний местный житель. У молодого человека украли деньги с банковской карты.Правоохранители установили личность подозреваемого - 48-летнего жителя Александровского района. Мужчину задержали, он во всем признался.Выяснилось, что подозреваемый нашел банковскую карту на улице и решил воспользоваться ею в личных целях. Сделав несколько покупок продуктов в магазинах, мужчина оставил карту на крыльце одной из торговых точек.В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.