Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с AliExpress, рассказал гендиректор сети магазинов у дома Пятерочка (входит в X5) Сергей Гончаров. Теперь товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах Пятерочка, Перекресток и Карусель

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с AliExpress, рассказал гендиректор сети магазинов у дома Пятерочка (входит в X5) Сергей Гончаров. Теперь товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах Пятерочка, Перекресток и Карусель.Соглашение было подписано между Х5 омни – подразделением Х5, развивающим новые почтовые сервисы в торговых сетях ритейлера, и дочкой Alibaba Group – Cainiao. Доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовым сервисом Х5 омни с использованием логистики Х5.Доставка первых тестовых отправлений планируется в июне 2019 г. В настоящее время завершается IT-интеграция, отметил Гончаров. По его словам, компания планирует сотрудничать и с другими российскими и зарубежными маркетплейсами.