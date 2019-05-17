Олимпийская чемпионка Алина Загитова удивила подписчиков новым фото в Instagram. На этот раз она предстала без медалей и коньков.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова удивила подписчиков новым фото в Instagram. На этот раз она предстала без медалей и коньков.После долгого и напряженного Чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 девушка улетела отдыхать в теплые края. Она открыто делится с фанатами своими фото и видео с курорта.На последнем снимке на заднем фоне виднеются пальмы, жарко палит солнце, но понять, где именно находится спортсменка, сложно. Она целенаправленно не отмечает свою геолокацию в социальных сетях.Девушка предстала перед своей аудиторией на теннисном корте в спортивной форме от Puma и с ракеткой наперевес. Внизу под свои постом юная чемпионка заявляет: "Куда ж без спорта!"Подписчики не поскупились на приятные слова и комплименты. "Правильные вещи пишешь и мотивируешь. Молодец!", – написал один из обожателей. Но не может быть все гладко, когда ты известная на весь мир спортсменка. Нашлись и те, кто начал подливать масла в огонь."Королева грунта", – съязвил подписчик.Напомним, Алина Загитова стала первой россиянкой, завоевавшей золотые награды всех возможных турниров. И это притом, что ей всего 16 лет. На последнем соревновании – Чемпионате Европы 2019 в Японии девушка обошла Евгению Медведеву и завоевала первое место.