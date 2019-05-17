В испанской Витории проходит Финал четырех баскетбольной Евролиги. Определился первый участник матча за главный трофей. Им стал турецкий Анадолу-Эфес.

В испанской Витории проходит "Финал четырех" баскетбольной Евролиги. Определился первый участник матча за главный трофей. Им стал турецкий "Анадолу-Эфес".В первом полуфинале встречались два турецких клуба – "Анадолу-Эфес" и "Фенербахче". "Анадолу-Эфес" выиграл со счетом 92:73 ((20:19, 20:26, 17:23, 16:24). Наибольший вклад в победу внес Шейн Ларкин, набравший 30 очков.Второй финалист определится в матче между ЦСКА и "Реалом", который начнется в пятницу в 22 часа.