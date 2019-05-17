Четыре сторонника президента Венесуэлы, арестованные в США, сегодня, 17 мая, предстанут перед судом. Американские власти обвиняют их в том, что они мешали работе венесуэльского посольства в Вашингтоне.

Четыре сторонника президента Венесуэлы, арестованные в США, сегодня, 17 мая, предстанут перед судом. Американские власти обвиняют их в том, что они мешали работе венесуэльского посольства в Вашингтоне.Как именно мешали — непонятно, ведь дипломаты еще в апреле вынужденно покинули миссию, а с тех пор сторонники Мадуро защищали здание от незаконного захвата. Накануне самых стойких активистов все же арестовали, передает телеканал "Россия 24".Лидер Венесуэлы назвал это "грубой акцией против международного права" и заявил, что Каракас подаст жалобу в ООН на действия полиции США, которая нарушила неприкосновенность посольства. Дипломатическая миссия в Венесуэле будет под усиленной охраной, заявил Мадуро.