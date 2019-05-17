В нижегородский хоккейный клуб Торпедо пришли правоохранители. Задержаны два члена директората команды - исполнительный директор Сергей Малютин и финансовый директор Наталия Еремина. Они могут стать фигурантами уголовного дела о растрате.

В нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" пришли правоохранители. Задержаны два члена директората команды — исполнительный директор Сергей Малютин и финансовый директор Наталия Еремина. Они могут стать фигурантами уголовного дела о растрате.При этом представитель Следственного комитета по Нижегородской области Алексей Воронин, которого цитирует "Интерфакс", сообщил, что Малютину вменяют нарушения по статье "Присвоение или растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере".О роли Ереминой в этом деле не сообщается, неясно также, будут ли два ответственных лица хоккейного клуба подельниками или их задержания не связаны друг с другом.