Бэй Юймин, американский архитектор китайского происхождения, умер в ночь на 16 мая в возрасте 102 лет. Архитектор приобрел известность в первую очередь благодаря знаменитой пирамиде музея Лувр в Париже во Франции.

Бэй Юймин, американский архитектор китайского происхождения, умер в ночь на 16 мая в возрасте 102 лет. О его кончине сообщило издание The New York Times, ссылаясь на слова сына архитектора.26 апреля Бэй Юймин отпраздновал свое 102-летие, передает ТАСС.Архитектор приобрел известность в первую очередь благодаря знаменитой пирамиде музея Лувр в Париже во Франции. В период с 1985 по 1989 годы по проекту Юймина и инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана было создано 20-метровое строение из стекла и металла. Также Бэй Юймин является автором башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо, США) и многих других зданий.