Артистка мотивирует поклонников заниматься спортом. Дженнифер
Лопес продемонстрировала идеальное тело.
Артистка мотивирует поклонников заниматься спортом. Дженнифер
Лопес продемонстрировала идеальное тело.
Голливудская дива
опубликовала в Instagram новое фото. На снимке она позирует в леггинсах и коротком
топе. Наряд Дженнифер Лопес подчеркивает ее идеальную фигуру. Особо артистка
гордится идеальным прессом.
Поклонники не перестают восхищаться артисткой, ведь мало кто
так хорошо выглядит в 49 лет. Силе воли Дженнифер можно только позавидовать, она
тренируется практически наравне с профессиональными спортсменами. Звезда строго придерживается
фитнес-режима.
"Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно,
я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это,
всего лишь один час", – говорила знаменитость в интервью популярному
зарубежному изданию.
У Дженнифер Лопес два тренера: в Нью Йорке с ней занимается Дэвид
Кирш, а в Лос-Анджелесе – Трейси Андерсон. По словам знаменитости, у ее наставников
разные подходы к тренировкам. Трейси заставляет артистку стоять в планке,
отжиматься и боксировать, с Андерсоном же знаменитость делает упразднения на
все группы мышц используя небольшой вес.
Однако только спортом звезда не ограничивается. Еще один секрет идеальной фигуры – это правильное, сбалансированное
питание. Звезда старается есть много свежих овощей и зелени, предпочитает цельные
крупы и продукты богатые белком. Также артистка всегда носит с собой полезные
перекусы – овощи и фрукты.
Не отказывается она и от сладкого. Артистка любит мороженое с
шоколадной крошкой и овсяные печенья с шоколадом. Однако балует знаменитость себя крайне редко – она склонна к быстрому набору веса. Ради сохранения
здоровья исключила из своей жизни алкоголь, никотин и кофеин.