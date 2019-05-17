Артистка мотивирует поклонников заниматься спортом. Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальное тело.

Артистка мотивирует поклонников заниматься спортом. ДженниферЛопес продемонстрировала идеальное тело.Голливудская диваопубликовала в Instagram новое фото. На снимке она позирует в леггинсах и короткомтопе. Наряд Дженнифер Лопес подчеркивает ее идеальную фигуру. Особо артисткагордится идеальным прессом.Поклонники не перестают восхищаться артисткой, ведь мало ктотак хорошо выглядит в 49 лет. Силе воли Дженнифер можно только позавидовать, онатренируется практически наравне с профессиональными спортсменами. Звезда строго придерживаетсяфитнес-режима."Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно,я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это,всего лишь один час", – говорила знаменитость в интервью популярномузарубежному изданию.У Дженнифер Лопес два тренера: в Нью Йорке с ней занимается ДэвидКирш, а в Лос-Анджелесе – Трейси Андерсон. По словам знаменитости, у ее наставниковразные подходы к тренировкам. Трейси заставляет артистку стоять в планке,отжиматься и боксировать, с Андерсоном же знаменитость делает упразднения навсе группы мышц используя небольшой вес.Однако только спортом звезда не ограничивается. Еще один секрет идеальной фигуры – это правильное, сбалансированноепитание. Звезда старается есть много свежих овощей и зелени, предпочитает цельныекрупы и продукты богатые белком. Также артистка всегда носит с собой полезныеперекусы – овощи и фрукты.Не отказывается она и от сладкого. Артистка любит мороженое сшоколадной крошкой и овсяные печенья с шоколадом. Однако балует знаменитость себя крайне редко – она склонна к быстрому набору веса. Ради сохраненияздоровья исключила из своей жизни алкоголь, никотин и кофеин.