Певец Андрей Данилко, выступающий как Верка Сердючка, рассказал о раздражающих его моментах на международном музыкальном конкурсе. Евровидение-2019 имеет для артистов не только радостную сторону.

Певец Андрей Данилко, выступающий какВерка Сердючка, рассказал о раздражающих его моментах на международноммузыкальном конкурсе. "Евровидение-2019" имеет для артистов не только радостнуюсторону.По словам исполнителя, в Тель-Авиве невсе в порядке с организацией "Евровидения-2019". Кроме того, Андрея Данилкобесит, что поклонники ведут себя очень бестактно.Певец отметил, что пытается не раздражаться. "Знаете, бардак вездеодинаковый, просто на других языках… Понимаю, что большая загруженность, всезаняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко", – цитируетартиста "КП Украина". Он считает, что на таком серьезном конкурсе, как "Евровидении-2019",необходимо, чтобы каждый человек отвечал за определенный вопрос."Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили – все стояли с раскрытымиртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы", – пожаловался АндрейДанилко на персонал . По словам певца, приходитсясдерживать себя, чтобы кого-то "не послать". "Каквсегда, через одно место", – добавил он.Более того, Андрея Данилко постоянно просят примеритьего звезду. Ему приходится постоянно объяснять, что для его Сердючки – этоголова, а не шапка. "Такие моменты раздражают", – призналсяисполнитель.Напомним,нашу страну на представляет Сергей Лазарев. Певец прошел вфинал. И он не намерен расслабляться."Впереди много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, передзрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале", – рассказалартист.