Певец Андрей Данилко, выступающий как
Верка Сердючка, рассказал о раздражающих его моментах на международном
музыкальном конкурсе. Евровидение-2019 имеет для артистов не только радостную
сторону.
Певец Андрей Данилко, выступающий как
Верка Сердючка, рассказал о раздражающих его моментах на международном
музыкальном конкурсе. "Евровидение-2019" имеет для артистов не только радостную
сторону.
По словам исполнителя, в Тель-Авиве не
все в порядке с организацией "Евровидения-2019". Кроме того, Андрея Данилко
бесит, что поклонники ведут себя очень бестактно.
Певец отметил, что пытается не раздражаться. "Знаете, бардак везде
одинаковый, просто на других языках… Понимаю, что большая загруженность, все
заняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко", – цитирует
артиста "КП Украина". Он считает, что на таком серьезном конкурсе, как "Евровидении-2019",
необходимо, чтобы каждый человек отвечал за определенный вопрос.
"Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили – все стояли с раскрытыми
ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы", – пожаловался Андрей
Данилко на персонал . По словам певца, приходится
сдерживать себя, чтобы кого-то "не послать". "Как
всегда, через одно место", – добавил он.
Более того, Андрея Данилко постоянно просят примерить
его звезду. Ему приходится постоянно объяснять, что для его Сердючки – это
голова, а не шапка. "Такие моменты раздражают", – признался
исполнитель.
Напомним,
нашу страну на представляет Сергей Лазарев. Певец прошел в
финал. И он не намерен расслабляться.
"Впереди много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед
зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале", – рассказал
артист.