Марат Башаров появился на публике с бывшей женой. Елизавета
Шевыркова выглядела счастливой, а свидетели заключили, что пара действительно
воссоединилась.
Марат Башаров появился на публике с бывшей женой. Елизавета
Шевыркова выглядела счастливой, а свидетели заключили, что пара действительно
воссоединилась.
с экс-супругой побывали на концерте группы "БИ-2".
Появление пары в зале удивило зрителей -
те решили, что стали свидетелями воссоединения пары.
"Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой,
которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но видимо дело снова
идет к примирению", – делятся информацией в соцсетях очевидцы.
По словам свидетелей, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова провели
какое-то время за кулисами, а затем заняли места в зрительном зале. Отмечают,
что они вели себя как пара и выглядели счастливыми.
официально стал холостяком 21 марта. Заявление
в суд подала его супруга после того, как актер в очередной раз ее избил и
сломал ей нос. Однако вскоре после объявления о разводе бывшие супруги стали
появляться вместе на светских мероприятиях и даже съездили в отпуск в Таиланд.
Актер тесного общения с бывшей супругой вовсе не скрывает.
Видео с концерта также выложил в Instagram. Поклонники предполагают, что
артист все же решил измениться и сумел убедить в этом Елизавету, пишет Вполне возможно, что влюбленным удалось забыть старые обиды. Тем не менее, объявлять о своем воссоединении влюбленные не торопятся.