Марат Башаров появился на публике с бывшей женой. Елизавета Шевыркова выглядела счастливой, а свидетели заключили, что пара действительно воссоединилась.

Марат Башаров появился на публике с бывшей женой. ЕлизаветаШевыркова выглядела счастливой, а свидетели заключили, что пара действительновоссоединилась.с экс-супругой побывали на концерте группы "БИ-2".Появление пары в зале удивило зрителей -те решили, что стали свидетелями воссоединения пары."Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой,которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но видимо дело сноваидет к примирению", – делятся информацией в соцсетях очевидцы.По словам свидетелей, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова провеликакое-то время за кулисами, а затем заняли места в зрительном зале. Отмечают,что они вели себя как пара и выглядели счастливыми.официально стал холостяком 21 марта. Заявлениев суд подала его супруга после того, как актер в очередной раз ее избил исломал ей нос. Однако вскоре после объявления о разводе бывшие супруги сталипоявляться вместе на светских мероприятиях и даже съездили в отпуск в Таиланд.Актер тесного общения с бывшей супругой вовсе не скрывает.Видео с концерта также выложил в Instagram. Поклонники предполагают, чтоартист все же решил измениться и сумел убедить в этом Елизавету, пишет Вполне возможно, что влюбленным удалось забыть старые обиды. Тем не менее, объявлять о своем воссоединении влюбленные не торопятся.