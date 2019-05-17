Следственным изолятором завершилась для 19-летнего мигранта поездка в московском автобусе - он сломал нос контролеру за отказ выпустить его из салона до прибытия полиции. Спор безбилетника с должностным лицом зафиксировала нательная камера.

Следственным изолятором завершилась для 19-летнего мигранта поездка в московском автобусе — он сломал нос контролеру за отказ выпустить его из салона до прибытия полиции, сообщает столичное управление МВД. Спор безбилетника с должностным лицом зафиксировала нательная камера.Инцидент произошел на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине. Молодой человек не оплатил проезд, а, поняв, что на него составят административный протокол, попытался покинуть салон. На пути "зайца" встал контролер."Вот тебе билет! Отпусти меня, я оплатил!" — потребовал молодой человек.Услышав отказ, он повалил 35-летнего контролера и сломал ему нос, после чего убежал вместе с приятелем. Задержали подозреваемого на Химкинском бульваре, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти. Суда он будет дожидаться в изоляторе.