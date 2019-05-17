Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.Самолеты с модифицированной системой MCAS провели в воздухе 360 часов, совершив 207 полетов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление корпорации.Федеральное управление гражданской авиации США получит от Boeing дополнительную информацию. После этого стороны договорятся о сертификационном полете лайнера с обновленным программным обеспечением.В ноябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX, принадлежащий индонезийской компании Lion Air. Вторая катастрофа с участием 737 MAX произошла в марте 2019 года в небе над Эфиопией. После этого около 20 стран закрыли небо для самолетов данной модели.