Звезда советского кино Екатерина Жемчужная рассказала о личной трагедии. Артистка стала гостьей Бориса Корчевникова в программе Судьба человека телеканала Россия 1.

Звезда советского кино Екатерина Жемчужная рассказала оличной трагедии. Артистка стала гостьей Бориса Корчевникова в программе "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Много лет назад звезда потеряла первенца. Екатерина Жемчужнаябыла на седьмом месяце беременности, когда у нее начались преждевременные роды.У советских медиков не было таких возможностей, которые есть у современныхдокторов, поэтому выходить ребенка не удалось.В студи программы "Судьба человека" артистка призналась, чтовсему виной ее бешеный гастрольный график. В то время Жемчужная была на пике своейкарьеры и не хотела оставлять сцену."Это было в Севастополе. Всему виной издержки гастрольнойжизни. Я потеряла ребенка. Муж видел нашу девочку. Я на это смотреть не могла",– рассказалаЖемчужная Борису Корчевникову, которого очень растрогали слова гостьи.В программе артистка поведала, что от глубокой депрессии ее спаславторая беременность, которая дала ей силы жить дальше. Спустя год знаменитость подариламужу дочь Лялю. Жемчужная отметила, что в больницу ее увозили прямо со сцены. Родыпрошли хорошо.Екатерина много лет замужем за режиссером театра "Ромэн"Георгием Жемчужным. Вместе супруги прошли через многое. Именно в театре избранникаи началась карьера артистки. После она поступила в ГИТИС, попала на "Мосфильм"и сыграла самые запоминающиеся в своей карьере роли – в культовом сериале "Вечный зов" и фильме "Карнавал"."Им нужна была девушка именно такой внешности. Уже черезнеделю я отправилась в Уфу на съемки. Муж, конечно, очень переживал, новсе-таки меня отпустил", – рассказала Екатерина Жемчужная в студии программы .