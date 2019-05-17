Звезда советского кино Екатерина Жемчужная рассказала о
личной трагедии. Артистка стала гостьей Бориса Корчевникова в программе Судьба
человека телеканала Россия 1.
Звезда советского кино Екатерина Жемчужная рассказала о
личной трагедии. Артистка стала гостьей Бориса Корчевникова в программе "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Много лет назад звезда потеряла первенца. Екатерина Жемчужная
была на седьмом месяце беременности, когда у нее начались преждевременные роды.
У советских медиков не было таких возможностей, которые есть у современных
докторов, поэтому выходить ребенка не удалось.
В студи программы "Судьба человека" артистка призналась, что
всему виной ее бешеный гастрольный график. В то время Жемчужная была на пике своей
карьеры и не хотела оставлять сцену.
"Это было в Севастополе. Всему виной издержки гастрольной
жизни. Я потеряла ребенка. Муж видел нашу девочку. Я на это смотреть не могла",
– рассказала
Жемчужная Борису Корчевникову, которого очень растрогали слова гостьи.
В программе артистка поведала, что от глубокой депрессии ее спасла
вторая беременность, которая дала ей силы жить дальше. Спустя год знаменитость подарила
мужу дочь Лялю. Жемчужная отметила, что в больницу ее увозили прямо со сцены. Роды
прошли хорошо.
Екатерина много лет замужем за режиссером театра "Ромэн"
Георгием Жемчужным. Вместе супруги прошли через многое. Именно в театре избранника
и началась карьера артистки. После она поступила в ГИТИС, попала на "Мосфильм"
и сыграла самые запоминающиеся в своей карьере роли – в культовом сериале "Вечный зов" и фильме "Карнавал".
"Им нужна была девушка именно такой внешности. Уже через
неделю я отправилась в Уфу на съемки. Муж, конечно, очень переживал, но
все-таки меня отпустил", – рассказала Екатерина Жемчужная в студии программы .