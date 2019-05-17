Ксения Бородина обнаружила у себя признаки паранойи. Все дело
в социальных сетях – телеведущая теперь уверена, что за ней постоянно следят.
Ксения Бородина обнаружила у себя признаки паранойи. Все дело
в социальных сетях – телеведущая теперь уверена, что за ней постоянно следят.
– не только телеведущая и диджей, но и
активный пользователь соцсетей. Сегодня за жизнью телезвезды в Instagram следят 12,8 миллиона
подписчиков, и она неплохо зарабатывает на рекламе.
Как выяснилось, у такой популярности есть и оборотная
сторона. В последнее время Ксения Бородина стала сомневаться в безопасности
соцсетей и мессенджеров. Телезвезда призналась: она теперь не знает, кому доверять,
у нее развивается паранойя.
"Кто-то пишет, что в Вотсапе уязвимости специально для
ФБР оставляют, прям специально. Честно
говоря, мне кажется, что все соцсети и мессенджеры сотрудничают со спецслужбами
– просто каждый со своей", – написала КсенияБородина.
Поклонники из числа любителей конспирологических теорий
поддержали: они тоже считают, что все пользователи "под
колпаком". Однако большинство решили,
что в самом деле это больше похоже на паранойю: спецслужбам заняться нечем -
только читать сообщения "какого-нибудь Васи", приводит мнение
подписчиков Teleprogramma.pro.
Недавно разрекламировала в соцсетях собственный маникюрный салон. Она пригласила подписчиц оценить работу мастеров. Однако в итоге девушки возмутились задранным ценником на услуги Бородиной и заподозрили ее в алчности. По их данным маникюр в салоне обходится в восемь тысяч рублей.