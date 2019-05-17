Ксения Бородина обнаружила у себя признаки паранойи. Все дело в социальных сетях – телеведущая теперь уверена, что за ней постоянно следят.

Ксения Бородина обнаружила у себя признаки паранойи. Все делов социальных сетях – телеведущая теперь уверена, что за ней постоянно следят.– не только телеведущая и диджей, но иактивный пользователь соцсетей. Сегодня за жизнью телезвезды в Instagram следят 12,8 миллионаподписчиков, и она неплохо зарабатывает на рекламе.Как выяснилось, у такой популярности есть и оборотнаясторона. В последнее время Ксения Бородина стала сомневаться в безопасностисоцсетей и мессенджеров. Телезвезда призналась: она теперь не знает, кому доверять,у нее развивается паранойя."Кто-то пишет, что в Вотсапе уязвимости специально дляФБР оставляют, прям специально. Честноговоря, мне кажется, что все соцсети и мессенджеры сотрудничают со спецслужбами– просто каждый со своей", – написала КсенияБородина.Поклонники из числа любителей конспирологических теорийподдержали: они тоже считают, что все пользователи "подколпаком". Однако большинство решили,что в самом деле это больше похоже на паранойю: спецслужбам заняться нечем -только читать сообщения "какого-нибудь Васи", приводит мнениеподписчиков Teleprogramma.pro.Недавно разрекламировала в соцсетях собственный маникюрный салон. Она пригласила подписчиц оценить работу мастеров. Однако в итоге девушки возмутились задранным ценником на услуги Бородиной и заподозрили ее в алчности. По их данным маникюр в салоне обходится в восемь тысяч рублей.