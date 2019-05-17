Валентин Юдашкин побеждает болезнь яркими красками. Борющийся с раком знаменитый кутюрье совместил два события – открытие веранды своего ресторана и показ новой коллекции.

Валентин Юдашкин побеждает болезнь яркими красками.Борющийся с раком знаменитый кутюрье совместил два события – открытие верандысвоего ресторана и показ новой коллекции.следит за своим здоровьем, соблюдаетпредписания врачей и ни на что не жалуется, утверждает супруга известногокутюрье Марина. Сам модельер подтверждает слова своей жены делами: он открылновую веранду в своем ресторане и использовал это событие, чтобы представитьновую коллекцию.Гости, занявшие почти все столики в ресторане "Дом моды",смогли насладиться не только изысканными напитками и блюдами, но и красотойновых творений дизайнера моды. Среди приглашенных были и давние друзьяВалентина Юдашкина – Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным. Примадоннаявно получала удовольствие от показа и активно комментировала особенно удачные,с ее точки зрения, наряды.В конце показа появился и сам . Модельер былоблачен в стильный черный костюм с узором. Свой образ кутюрье дополнилтрадиционными очками. Максим Галкин встретил дизайнера криком "Браво!".Многие отметили, что Юдашкин выглядел свежим и бодрым. Он буквально порхалмежду столиками, по пути фотографируясь с гостями.О серьезном недуге, поразившем , сталоизвестно около двух лет назад. Выяснилось, что знаменитый художник-модельерборется с онкологическим заболеванием. Недавно поклонники обеспокоились тем,что кутюрье начал терять вес и стал бледно выглядеть. Однако вскоре супругаЮдашкина Марина успокоила фанатов, заявив, что ее муж в хорошей форме, пишет Teleprogramma.pro.