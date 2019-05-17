Валентин Юдашкин побеждает болезнь яркими красками.
Борющийся с раком знаменитый кутюрье совместил два события – открытие веранды
своего ресторана и показ новой коллекции.
Валентин Юдашкин побеждает болезнь яркими красками.
Борющийся с раком знаменитый кутюрье совместил два события – открытие веранды
своего ресторана и показ новой коллекции.
следит за своим здоровьем, соблюдает
предписания врачей и ни на что не жалуется, утверждает супруга известного
кутюрье Марина. Сам модельер подтверждает слова своей жены делами: он открыл
новую веранду в своем ресторане и использовал это событие, чтобы представить
новую коллекцию.
Гости, занявшие почти все столики в ресторане "Дом моды",
смогли насладиться не только изысканными напитками и блюдами, но и красотой
новых творений дизайнера моды. Среди приглашенных были и давние друзья
Валентина Юдашкина – Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным. Примадонна
явно получала удовольствие от показа и активно комментировала особенно удачные,
с ее точки зрения, наряды.
В конце показа появился и сам . Модельер был
облачен в стильный черный костюм с узором. Свой образ кутюрье дополнил
традиционными очками. Максим Галкин встретил дизайнера криком "Браво!".
Многие отметили, что Юдашкин выглядел свежим и бодрым. Он буквально порхал
между столиками, по пути фотографируясь с гостями.
О серьезном недуге, поразившем , стало
известно около двух лет назад. Выяснилось, что знаменитый художник-модельер
борется с онкологическим заболеванием. Недавно поклонники обеспокоились тем,
что кутюрье начал терять вес и стал бледно выглядеть. Однако вскоре супруга
Юдашкина Марина успокоила фанатов, заявив, что ее муж в хорошей форме, пишет Teleprogramma.pro.