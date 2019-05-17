В столице американского штата Северная Каролина Роли завершилась четвертая игра серии полуфинала Кубка Стэнли между местными Харрикейнз и Бостон Брюинз. Гости добились победы со счетом 4:0 и первыми вышли в финал турнира.

В столице американского штата Северная Каролина Роли завершилась четвертая игра серии полуфинала Кубка Стэнли между местными "Харрикейнз" и "Бостон Брюинз". Гости добились победы со счетом 4:0 и первыми вышли в финал турнира.В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон. Также отличились Давид Пастерняк и Брэд Маршан."Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз". Напомним, что финал Кубка Стэнли стартует 26 мая.