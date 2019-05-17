Прощание с Сергеем Доренко пройдет в 11 часов утра сегодня, 17 мая, на Троекуровском кладбище. Тело журналиста кремируют.

Прощание с Сергеем Доренко пройдет в 11 часов утра сегодня, 17 мая, на Троекуровском кладбище. Тело журналиста кремируют.Проститься со знаменитым журналистом, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" планировали еще 12 мая. Но была запрошена дополнительная медицинская экспертиза. Химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления Доренко. Было подтверждено, что официальной причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.Сергей Доренко умер вечером 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы. Доренко было 59 лет.