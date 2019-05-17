Увеселительная прогулка на теплоходе Партизан по рекам и каналам города на Неве может завершиться уголовным или административным делом. ЧП случилось накануне, 16 мая, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Судно село на мель под Иоанновским мостом, это рядом с Петропавловской крепостью.

Увеселительная прогулка на теплоходе "Партизан" по рекам и каналам города на Неве может завершиться уголовным или административным делом. ЧП случилось накануне, 16 мая, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Судно село на мель под Иоанновским мостом, это рядом с Петропавловской крепостью.Сейчас идет проверка произошедшего. Разъяснения дает капитан теплохода, также у него взяли кровь на наличие алкоголя. Скорее всего, причиной случившегося стала именно ошибка капитана — видимо, он повернул судно не в тот пролет под мостом.К счастью, ЧП обошлось без серьезных последствий. Правда, как рассказывают очевидцы, один из пассажиров едва не оказался в воде, ударившись о балку моста. Но медицинская помощь не потребовалась.