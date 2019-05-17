Российский боксер Федор Чудинов сумел завоевать региональный титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, который прошел в Казани, он досрочно победил доминиканца Рафаэля Бехарана.

Российский боксер Федор Чудинов сумел завоевать региональный титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, который прошел в Казани, он досрочно победил доминиканца Рафаэля Бехарана.Бой завершился после второго раунда. Бехаран отказался продолжать бой, сославшись на травму руки. Чудинову была присуждена победа техническим нокаутом.31-летний российский боксер в своей профессиональной карьере 20 раз завершал поединки в свою пользу. В 14 из них он побеждал досрочно. Также на его счету два поражения. В активе 37-летнего Бехарана 26 побед, четыре поражения и одна ничья.