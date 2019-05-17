В Евросоюзе учрежден специальный механизм, позволяющий вводить ограничительные меры в ответ на масштабные кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов.

В Евросоюзе учрежден специальный механизм, позволяющий вводить ограничительные меры в ответ на масштабные кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов.В заявлении, опубликованном 17 мая на сайте Совета Европейского Союза, поясняется, что речь может идти о хакерских атаках "на третьи страны или на международные организации". Также под санкции могут попадать кибератаки, "оказывающие существенное воздействие" на ЕС.Механизм позволяет налагать санкции на физических и юридических лиц, которые несут ответственность за проведение кибератак или их попыток, а также оказывают финансовую и техническую поддержку в этом. К ограничительным мерам относятся запрет на поездки в ЕС, заморозка средств лиц, попавших под санкции.Санкции коснутся хакерских атак, которые проводятся из стран за пределами Европейского Союза или же с использованием инфраструктуры за пределами ЕС, а также кибератак, совершающихся при помощи лиц или организаций, работающих за пределами ЕС.В Европейском Союзе с 23 по 26 мая пройдут выборы в Европарламент. Ранее неоднократно представителями ЕС высказывались опасения по поводу возможного вмешательства в выборы, осуществляемого, в том числе, посредством кибератак.