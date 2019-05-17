Накануне, 16 мая, стало известно, что Первый канал отменил результаты финала конкурса Голос.Дети. Однако продюсер Максим Фадеев убежден, что это решение не спасет репутацию проекта.

Накануне, 16 мая, стало известно, что Первый канал отменил результаты финала конкурса "Голос.Дети". Однако продюсер Максим Фадеев убежден, что это решение не спасет репутацию проекта.Первый канал 16 мая выпустил официальное заявление, сообщив промежуточные итоги проверки, инициированной после финала шоу "Голос.Дети". Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка" и решила аннулировать результаты.Ситуацию прокомментировал музыкальный продюсер Максим Фадеев. "Их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", – заявил он.По словам продюсера, канал тут ни при чем. "Константин Львович (Эрнст. – Прим. ред.) не будет этим заниматься. Он честолюбив, это не его стиль, это слишком дешево для Эрнста. Я думаю, что это какая-то история внешняя", – предположил Фадеев.На 24 мая запланирован специальный выпуск шоу . Продюсер надеется, что он окажется примирительным, сделанным ради детей. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", – цитирует РБК.Напомним, что проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.